В Украине 10 ноября будут действовать графики отключений света: каких ограничений ждать
19:42 09.11.2026 Пн
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Иллюстративное фото: в Украине 10 ноября будут действовать графики отключений света (Коллаж РБК-Украина)
Во вторник, 10 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В течение суток вынужденно будут применяться меры ограничения потребления:
- для промышленности - графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 2 до 4 очередей).
"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в заявлении.
В "Укрэнерго" отметили, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.
Напомним, сегодня в результате новых ударов РФ по энергетике произошли обесточивания в 12 областях. Больше всего повреждений зафиксировано на Днепропетровщине и Киевщине.