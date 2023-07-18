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РФ атакует Украину ракетами и дронами: объявлены тревоги, работает ПВО

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Вторник 18 июля 2023 02:47
РФ атакует Украину ракетами и дронами: объявлены тревоги, работает ПВО Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска устроили очередную воздушную атаку по территории Украины с использованием ударных дронов и ракет. В ночь на 18 июля в ряде областей объявлены тревоги, идет работа противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Так, этой ночью происходит комбинированная атака.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях есть угроза применения врагом ударных беспилотников.

В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях - угроза применения баллистического вооружения.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину и не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

РФ атакует Украину ракетами и дронами: объявлены тревоги, работает ПВО

Воздушная атака 18 июля

Этой ночью российские оккупанты опять устроили воздушную атаку по территории Украины. В ряде регионов объявлены воздушные тревоги.

В сети стали появляться сообщения о звуках взрывов, которые могут быть результатом работы ПВО.

В частности, взрывы прозвучали в Николаеве, в Одессе. Кроме того, поздно вечером в понедельник взрыв раздался и в Херсоне, тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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