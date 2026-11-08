РФ атакует Кременчуг дронами, пострадали семеро гражданских

Вечером 8 ноября российские оккупанты наносят удары дронами по Кременчугу - известно о по меньшей мере семерых пострадавших.

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Виталий Дьякивнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Враг начал атаковать город около 19:45 - в Кременчуге раздались громкие взрывы.

Уже в 20:03 глава ОВА подтвердил, что произошло попадание российских дронов на двух локациях.



По словам Дьякивнича, под удар попал многоквартирный жилой дом - начался пожар.

Последствия атаки РФ на Кременчуг 8 ноября (Фото: poltavskaOVA)

Кроме того, произошло попадание в здание отеля с последующим возгоранием.



"На места атак направлены все соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и травмированных уточняется", - написал глава ОВА.

Последствия атаки РФ на Кременчуг 8 ноября (Фото: poltavskaOVA)

Около 20:50 стало известно, что тяжелые травмы получил 16-летний подросток - его госпитализировали.



Также указано, что подразделения ГСЧС смогли спасти 15 гражданских.



"Ликвидация последствий продолжается", - подчеркнул Дьякивнич.

Уже в 21:23 стало известно, что число пострадавших выросло до четырех человек.

Последствия атаки РФ на Кременчуг 8 ноября (Фото: poltavskaOVA)

"К медикам обратились еще три человека. Им оказали помощь на месте.

Все службы продолжают ликвидировать последствия атаки", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 22:40

Количество пострадавших увеличилось до семи человек. В медицинские учреждения госпитализировали еще двух гражданских.