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РФ атакует Кременчуг дронами, пострадали семеро гражданских

22:02 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ атакует Кременчуг дронами, пострадали семеро гражданских Фото: Россияне снова терроризируют Кременчуг (poltavskaOVA)
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Вечером 8 ноября российские оккупанты наносят удары дронами по Кременчугу - известно о по меньшей мере семерых пострадавших.

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Виталий Дьякивнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Враг начал атаковать город около 19:45 - в Кременчуге раздались громкие взрывы.

Уже в 20:03 глава ОВА подтвердил, что произошло попадание российских дронов на двух локациях.

По словам Дьякивнича, под удар попал многоквартирный жилой дом - начался пожар.

РФ атакует Кременчуг дронами, пострадали семеро гражданских
Последствия атаки РФ на Кременчуг 8 ноября (Фото: poltavskaOVA)

Кроме того, произошло попадание в здание отеля с последующим возгоранием.

"На места атак направлены все соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и травмированных уточняется", - написал глава ОВА.

РФ атакует Кременчуг дронами, пострадали семеро гражданских
Последствия атаки РФ на Кременчуг 8 ноября (Фото: poltavskaOVA)

Около 20:50 стало известно, что тяжелые травмы получил 16-летний подросток - его госпитализировали.

Также указано, что подразделения ГСЧС смогли спасти 15 гражданских.

"Ликвидация последствий продолжается", - подчеркнул Дьякивнич.

Уже в 21:23 стало известно, что число пострадавших выросло до четырех человек.

РФ атакует Кременчуг дронами, пострадали семеро гражданских
Последствия атаки РФ на Кременчуг 8 ноября (Фото: poltavskaOVA)

"К медикам обратились еще три человека. Им оказали помощь на месте.
Все службы продолжают ликвидировать последствия атаки", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 22:40

Количество пострадавших увеличилось до семи человек. В медицинские учреждения госпитализировали еще двух гражданских.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Камышевахе россияне постоянно атакуют спасателей на месте удара.

Также мы писали, что РФ атаковала дом в пригороде Днепра.

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