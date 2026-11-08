Трагедия в Камышевахе: россияне постоянно атакуют спасателей на месте удара
Только в течение 8 ноября российские войска трижды совершали атаки на украинских спасателей в Камышевахе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.
Сегодня солдаты РФ три раза наносили удары беспилотниками по чрезвычайникам, которые работали на месте российского авиаудара по Камышувахе.
Во время второй атаки вражеский дрон попал в пожарно-спасательный автомобиль. В результате удара пострадал водитель ГСЧС, а спецтехника получила повреждения.
Приблизительно через час, когда спасатели эвакуировали поврежденную машину, россияне нанесли еще один удар. На этот раз ранения получил другой водитель-спасатель, а техника снова была повреждена.
Обеим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.
Трагедия в Камышевахе
2 ноября российские захватчики ударили по общине трехтонными управляемыми авиабомбами.
Известно, что оккупанты применили по меньшей мере девять КАБ-3000.
Сначала сообщалось, что в результате атаки погибли 18 человек, в том числе работники экстренных служб, которые до последнего выполняли свой долг. Однако количество погибших сразу начало резко возрастать.
Враг ударил по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомб последовал еще девять бомб, и именно по укрытию, где находились люди.
По состоянию на 8 ноября в Камышевахе уже неделю продолжается спасательная операция. На данный момент известно о 55 погибших запорожцах.