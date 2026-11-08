Трагедия в Камышевахе: россияне постоянно атакуют спасателей на месте удара

Только в течение 8 ноября российские войска трижды совершали атаки на украинских спасателей в Камышевахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

Сегодня солдаты РФ три раза наносили удары беспилотниками по чрезвычайникам, которые работали на месте российского авиаудара по Камышувахе.

Во время второй атаки вражеский дрон попал в пожарно-спасательный автомобиль. В результате удара пострадал водитель ГСЧС, а спецтехника получила повреждения.

Приблизительно через час, когда спасатели эвакуировали поврежденную машину, россияне нанесли еще один удар. На этот раз ранения получил другой водитель-спасатель, а техника снова была повреждена.

Обеим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.