РФ атакует энергосистему, чтобы подорвать оборонпром Украины, - ISW

В отчете напомнили, что интенсивные российские удары зимой 2023-2024 годов были направлены преимущественно на предприятия украинской оборонно-промышленной базы (ОПБ). В то же время, российские удары по энергетической инфраструктуре в начале весны 2024 года, вероятно, имеют целью разрушить энергетическую сеть, частично для того, чтобы остановить усилия Украины по быстрому расширению ОПБ.

"Российские войска не смогли разрушить украинскую энергосистему 22 марта, но могут продолжить интенсивные удары по энергетической инфраструктуре в последующих сериях ударов. В частности, для того, чтобы воспользоваться постоянными задержками в предоставлении западной помощи в сфере безопасности, которые существенно ограничат возможности украинской системы противовоздушной обороны", - говорится в отчете.

Институт изучения войны напомнил, что в течение полномасштабного вторжения российские войска неуклонно обстреливали энергосистему Украины и снижали генерацию ею электроэнергии. Сначала это произошло после захвата Запорожской АЭС в марте 2022 года, затем оккупации в феврале 2022 года Каховской гидроэлектростанции и последующего подрыва ее плотины в июне 2023 года, а теперь - в виде повреждения Днепровской гидроэлектростанции (ДГЭС) в Запорожье во время удара 22 марта 2024 года. Атаки вывели ДГЭС из строя, и ее ремонт, вероятно, займет некоторое время.

Кроме того, говорится в отчете ISW, ракетные удары могут поддержать усилия России по дестабилизации ситуации в стране, поскольку Кремль пытается снизить внутреннее и международное доверие к украинскому правительству.

"Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины 22 марта предупредило, что Россия готовит информационные операции, направленные на то, чтобы ложно представить Украину как страну без власти", - говорится в отчете ISW.