РФ из артиллерии ударила по Никополю: есть погибшая, повреждена линия электропередач

"Во время артиллерийского обстрела Никополя оккупанты убили 83-летнюю женщину. Ранения получил 53-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Также Лысак написал, что были повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередач и газопровод.

Фото: Последствия удара по Никополю (facebook.com)

"Информация уточняется", - добавил глава области.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Ранее сообщалось, что 3 ноября войска РФ из артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушены и ранены.

Также 13 ноября россияне обстреляли Никопольскую громаду Днепропетровской области. В результате обстрела ранен 42-летний мужчина.