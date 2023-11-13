Военные РФ обстреляли Никопольский район: есть раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

"Днем оккупанты били по Никопольщине. Обстреляли сам Никополь и Покровскую сельскую общину из тяжелой артиллерии. По районному центру попали еще и дроном-камикадзе", - объяснил Лысак.

По его данным, в результате обстрела ранен 42-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Фото: россияне обстреляли Никопольское общество (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме того, в районе повреждено коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. Изуродованы 3 частных дома, столько же хозяйственных построек и 2 гаража. Разбиты и газопровод и линия электропередач.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Буквально 21 октября русские военные в очередной раз ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Тогда один человек погиб. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

Также сообщалось, что 3 ноября войска РФ по артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушены и ранены.

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