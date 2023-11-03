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РФ из артиллерии атаковала Никопольский район. Есть разрушения и раненые

Пятница 03 ноября 2023 22:46
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РФ из артиллерии атаковала Никопольский район. Есть разрушения и раненые Иллюстративное фото: РФ по артиллерии атаковала Никопольский район (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в пятницу, 3 октября, по артиллерии обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его данным, на этот раз враг нанес удар по Мировской и Марганецкой общинам. Однако больше всего досталось самому Никополю.

По предварительным данным, там пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также было повреждено 13 гаражей и 6 автомобилей. Изуродованы 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, линии электропередач. Избито и коммунальное предприятие.

Фото: обстрел Никополя 3 ноября (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя

Никополь – город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Буквально 21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. Один человек погиб. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

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Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
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