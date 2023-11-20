РФ з артилерії вдарила по Нікополю: є загибла, пошкоджено лінію електропередач

Російські війська сьогодні, 20 листопада, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Також Лисак написав, що були пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.
Фото: Наслідки удару по Нікополю (facebook.com)
"Інформація уточнюється", - додав глава області.
Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Раніше повідомлялось, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.
Також 13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка.
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