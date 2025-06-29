РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Російські війська активізували штурми майже по всій лінії фронту. За добу зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Покровський напрямок. Найгарячіший напрямок доби - 56 штурмів у районах Попового Яру, Мирного, Миролюбівки, Малинівки, Коптєвого, Проміня, Лисівки, Удачного, Котлярівки, Горіхового та Олексіївки.

Торецький напрямок. 9 атак у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

Краматорський напрямок. 4 штурми біля Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

Сіверський напрямок. 11 атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Куп’янський напрямок. 9 штурмів загарбників - у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

Південно-Слобожанський напрямок. 12 атак ворога в районах Вовчанська, Глибокого, Строївки і у бік Кутьківки.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Зафіксовано 22 боєзіткнення, 13 авіаударів, 30 керованих бомб і 373 обстріли, з них 16 - з РСЗВ.

У відповідь українська авіація, артилерія та ракетні війська вразили район зосередження живої сили і техніки противника, пункт управління БпЛА та сім артилерійських засобів ворога.

Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Вільхуватка та Підлиман (Харківська область), Покровськ (Донецька), Березове (Дніпропетровська), Залізничне, Білогір’я, Оріхів і Кам’янське (Запорізька).

Російські війська посилили атаки на більшості напрямків, завдали 65 авіаударів, скинули 113 керованих бомб, здійснили 5826 обстрілів, зокрема 96 - з реактивних систем залпового вогню, і залучили 3004 дрони-камікадзе.

Втрати Росії у війні

Зауважимо, що на сьогодні, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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