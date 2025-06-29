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РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Неділя 29 червня 2025 08:31
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РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська активізували штурми майже по всій лінії фронту. За добу зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська посилили атаки на більшості напрямків, завдали 65 авіаударів, скинули 113 керованих бомб, здійснили 5826 обстрілів, зокрема 96 - з реактивних систем залпового вогню, і залучили 3004 дрони-камікадзе.

Удари ворога

Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Вільхуватка та Підлиман (Харківська область), Покровськ (Донецька), Березове (Дніпропетровська), Залізничне, Білогір’я, Оріхів і Кам’янське (Запорізька).

У відповідь українська авіація, артилерія та ракетні війська вразили район зосередження живої сили і техніки противника, пункт управління БпЛА та сім артилерійських засобів ворога.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Зафіксовано 22 боєзіткнення, 13 авіаударів, 30 керованих бомб і 373 обстріли, з них 16 - з РСЗВ.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Південно-Слобожанський напрямок. 12 атак ворога в районах Вовчанська, Глибокого, Строївки і у бік Кутьківки.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Куп’янський напрямок. 9 штурмів загарбників - у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Лиманський напрямок. 19 атак у напрямку населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське, Серебрянка, Григорівка.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Сіверський напрямок. 11 атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Краматорський напрямок. 4 штурми біля Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Торецький напрямок. 9 атак у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Покровський напрямок. Найгарячіший напрямок доби - 56 штурмів у районах Попового Яру, Мирного, Миролюбівки, Малинівки, Коптєвого, Проміня, Лисівки, Удачного, Котлярівки, Горіхового та Олексіївки.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Новопавлівський напрямок. 20 атак в районах Ялти, Запоріжжя, Дніпроенергії, Веселого, Новосілки, Шевченка.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Гуляйпільський напрямок. 2 атаки в районі Малинівки.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Оріхівський напрямок. 1 спроба штурму поблизу Кам’янського.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Придніпровський напрямок. Наступальних дій ворог не проводив.

РФ активізувала штурми майже на всіх напрямках: Генштаб повідомив про нові бої

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати Росії у війні

Зауважимо, що на сьогодні, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад один мільйон військових.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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