РФ активізувала зусилля для дестабілізації на виборах, - ДПСУ

Фото: Олег Слободян (УНІАН)

З початку року РФ направила для цього 59 осіб

Перед виборами 2019 почастішали випадки направлення до України з окупованої території завербованих спецслужбами РФ громадян для можливого залучення їх до дестабілізації ситуації під час виборчої кампанії та безпосередньо у самих виборах. Про це на брифінгу розказав речник ДПСУ Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що загалом з початку 2019 року вже виявлено 59 таких осіб. Сьогодні вночі було виявлено такого громадянина на адмінкордоні Криму.

"Сьогодні вночі було виявлено мешканця Херсонщини, який намагався перетнути адмінмежу з Кримом у бік України. Відомо, що у 2014 році цей громадянин брав активну участь у бойових діях проти України в складі батальйону НЗФ. Раніше він був завербований на території РФ", - сказав Слободян.

РБК-Україна писало, що українські прикордонники затримали на адмінмежі з окупованим Кримом бойовика, який воював на території Луганської області у складі незаконного збройного формування "Зоря".

Нагадаємо, у ДПСУ також повідомили, що наступного тижня розпочнеться активна фаза, в рамках якої посилиться охорона кордону перед виборами. Протягом місяця прикордонники будуть вживати заходи щодо посиленої охорони кордону, щоб не допустити провокацій і людей, які можуть брати участь у дестабілізуючих заходах.