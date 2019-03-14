ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прикордонники затримали бойовика "ЛНР" на адмінмежі з Кримом

Новини » Надзвичайні події    14.03.2019 - 11:37
Прикордонники затримали бойовика "ЛНР" на адмінмежі з Кримом
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Громадянин України воював на Донбасі у 2014 році на боці бойовиків "ЛНР"

Українські прикордонники затримали на адмінмежі з окупованим Кримом бойовика, який воював на території Луганської області у складі незаконного збройного формування "Зоря". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ)

Правоохоронці встановили, що громадянин України 1992 року народження порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та незаконно потрапив у Крим через "Керченський міст" з території РФ. Згодом він пішки намагався його залишити в напрямку материкової України.

Серед особистих речей громадянина виявили військову форму одягу та жетон "ВМФ России".

Чоловік зізнався, що у 2014 році на території Росії його завербували до складу незаконного збройного формування "Зоря" на території Луганської області. Під час одного з боїв він отримав тяжкі поранення та згодом виїхав до РФ. Потім проживав в місті Пенза і був нагороджений нагрудним знаком "Крест Добровольца".

Фото: затримання бойовика (dpsu.gov.ua)

По даному факту до Нацполіції направлено повідомлення за можливими ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.260 КК України "Створення непередбачених законом збройних або військових формувань".

РБК-Україна писало, щоу Бахмуті (Донецька область) правоохоронцям добровільно здалися два учасника бандформувань. 

Раніше у Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік РФ та служив за контрактом.

Бойовики обстріляли школу в Золотому-5 В "ЛНР" ввели трудову повинність для цивільного населення
Новини України ЛНРбойовикиГосударственная пограничная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся