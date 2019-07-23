Результати виборів в Раду: визначилася перша сотня нардепів-мажоритарників

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України наразі вже відомі імена перших 100 мажоритарників, які перемогли на округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Зазначимо, наразі ЦВК вже опрацювала 94,20% протоколів по округам. Станом на вчора, 22 липня, було визначено переможців у маже 60 округах, а сьогодні вранці вже було понад 80 мажоритарників-переможців, які пройшли на округах. Наразі підрахунок голосів триває, остаточні дані Центрвиборчком має оприлюднити до 5 серпня. Після цього почнеться підготовка до нової сесії. Як відомо, нова Рада (дев'ятого скликання) може зібратися вже наприкінці серпня.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламенські вибори, явка на яких склала 49,84%. Така явка є найнижчою за всю історію парламентських виборів.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, коментуючи низьку активність виборців, зазначив, що причинами низької явки є те, що позачергові вибори були достатньо неочікуваними для суспільства.

Загалом до списку виборців було внесено понад 29,5 млн українців, а проголосували на виборах в Раду лише 14,7 млн осіб.