Екзит-поли виборів у Раду 2019: коли будуть перші результати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екзит-поли на виборах в Раду будуть оприлюднені після 20:00

Результати екзит-полів виборів у Верховну раду 2019 будуть опубліковані відразу після закриття виборчих дільниць - після 20:00, повідомляє РБК-Україна.

На виборах в Раду очікується три екзит-поли: Національний екзит-пол, а також проведені телеканалом "112 Україна" і ТСН.

Національний екзит-пол

Національний екзит-пол проведуть Фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова. В 19:45 соціологи проведуть прес-конференцію, на якій будуть оприлюднені результати станом на 18.00, остаточні дані екзит-полу, станом на 20:00, буде оприлюднений до 23:00.

Екзит-пол "112 Україна"

Екзит-пол для телеканалу "112 Україна" проводять український центр "Соціальний моніторинг" спільно з австрійським Інститутом соцдосліджень SORA. Як очікується, дані опитувань будуть оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

Екзит-пол ТСН

Результати екзит-полів можна оприлюднити лише після закриття виборчих участнов. Таким чином, дані опитування ТСН очікуються о 20:00.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходять позачергові вибори у Верховну раду України. У виборах беруть участь 22 партії, які подали до ЦВК списки своїх кандидатів. Крім того, голосування проходить за мажоритарною системою - свої кандидатури подали як кандидати від партій, так і самовисуванці.

Відзначимо, на даний момент голосування триває. Станом на 12:00 явка на виборах в Раду становить близько 20%.