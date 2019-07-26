Результати виборів: хто проходить в нову Раду (список)

Завершилося опрацювання 100% протоколів
За попередніми результатами виборів у Верховну раду вже визначилися переможці на 199 округах, а також за підсумками обробки 100% протоколів встановлені партії, які проходять в парламент дев'ятого скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.
За даними обробки 100% протоколів, за партійними списками до парламенту проходять 5 партій:
Також, згідно з даними ЦВК, серед переможців на округах 131 з 199 - представники партії "Слуга народу", від "Опозиційної плафторми - За життя" - шість кандидатів, від "Батьківщини" і "Євросолідарності" - по два, від "Голосу" - три. Ще 45 мажоритарників - самовисуванці, 6 - від "Опоблока", і по одному від "Свободи", "Самопомочі", "Єдиного центру" і партії "Біла Церква разом".
Таким чином, від "Слуги народу" до Ради дев'ятого скликання можуть пройти 255 осіб, від ОПЗЖ - 43, від "Батьківщини" - 26 осіб, від "Євросолідарності" - 25 осіб, від "Голосу" - 20.
"Слуга народу"
1. Дмитро Разумков
2. Руслан Стефанчук
3. Ірина Венедиктова
4. Давид Арахамія
5. Галина Янченко
6. Михайло Федоров
7. Олександр Корнієнко
8. Анастасія Красносільська
9. Олександр Ткаченко
10. Жан Беленюк
11. Сергій Бабак
12. Владислав Криклій
13. Олена Шуляк
14. Дмитро Наталуха
15. Єлизавета Ясько
16. Олексій Оржель
17. Андрій Герус
18. Михайло Радуцький
19. Денис Монастирський
20. Данило Гетманцев
21. Денис Малюська
22. Андрій Холодов
23. Гео Лерос
24. Сергій Кальченко
25. Мікс Ткаченко
26. Єгор Чернєв
27. Святослав Юраш
28. Павло Сушко
29. Ірина Верещук
30. Олександр Кубраков
31. Олена Коробкова
32. Юлія Діденко
33. Дмитро Соломчук
34. Михайло Ананченко
35. Анна Коваленко
36. Владлен Неклюдов
37. Ігор Кривошеєв
38. Сергій Іонушас
39. Олександр Завітневич
40. Вадим Струневич
41. Володимир Воронов
42. Юрій Аристов
43. Юрій Кисіль
44. Вадим Галайчук
45. Артем Ковальов
46. Валерій Стернійчук
47. Галина Михайлюк
48. Роман Бабій
49. Олександр Качура
50. Ганна Новосад
51. Артем Культенко
52. Олег Марусяк
53. Микола Кириченко
54. Галина Третьякова
55. Павло Халімон
56. Олена Мошенець
57. Ольга Саладуха
58. Ольга Коваль
59. Загоруйко аліна
60. Олег Бондаренко
61. Михайло Крячко
62. Марина Бардіна
63. Людмила Марченко
64. Іван Юнаков
65. Дарина Володіна
66. Ольга Савченко
67. Оксана Гринчук
68. Володимир Козак
69. Андрій Лисюк
70. Олександр Сова
71. Роман Боярчук
72. Володимир Ватрас
73. Роман Мулик
74. Олег Тарасов
75. Анатолій Костюх
76. Євген Брагар
77. Віталій Безгін
78. Ольга Кавун
79. Олександр Салийчук
80. Елла Рєпіна
81. Арсеній Пушкаренко
82. Мар'ян Заблоцький
83. Андрій Клочко
84. Юлія Овчиннікова
85. Олександр Мережко
86. Олексій Устенко
87. Олександр Кабанов
88. Федір Веніславський
89. Лада Булах
90. Євген Петруняк
91. Олександр Мариковський
92. Олександр Федієнко
93. Андрій Мотовиловець
94. Ганна Колесник
95. Єлизавета Богуцька
96. Артем Нагаевский
97. Микита Потураєв
98. Павло Якименко
99. Михайло Соколов
100. Артем Кунаєв
101. Дмитро Припутень
102. Максим Павлюк
103. Василь Мокан
104. Роксолана Пидласого
105. Богдан Торохтій
106. Оксана Дмитрієва
107. Маргарита Шов
108. Андрій Костін
109. Руслан Горбенко
110. Андрій Жупанин
111. Ростислав Тістик
112. Євгенія Кравчук
113. Неллі Яковлєва
114. Сергій Гривко
115. Петро Павловський
116. Ірина Аллахвердієва
117. Олена Вінтоняк
118. Юрій Заславський
119. Андрій Задорожний
120. Остап Шипайло
121. Іван Шинкаренко
122. Совгиря Ольга
123. Володимир Крейденко
124. Тарас Тарасенко
"Опозиційна платформа - За життя"
1 Юрій Бойко
2. Вадим Рабінович
3. Віктор Медведчук
4. Наталія Королевська
5. Сергій Льовочкін
6. Василь Німченко
7. Нестор Шуфрич
8. Сергій Ларін
9. Сергій Дунаєв
10. Тарас Козак
11. Вадм Столар
12. Юлій Іоффе
13. Михайло Папієв
14. Ігор Абрамович
15. Дмитро Ісаєнко
16. Микола Скорик
17. Григорій Суркіс
18. Ігор Кисельов
19. Юрій Загородній
20. Анатолій Бурмич
21. Юлія Льовочкіна
22. Олександр Колтунович
23. Григорій Мамка
24. Володимир Кальцев
25. Юрій Павленко
26. Наталія Приходько
27. Віктор Чорний
28. Віталій Борт
29. Михайло Макаренко
30. Олег Волошин
31. Тетяна Плачкова
32. Олександр Пузанов
33. Чисто Мамоян
34. Ілля Ківа
35. Ренат Кузьмін
36. Олександр Качний
37. Антоніна Славіцька
"Батьківщина"
1. Юлія Тимошенко
2. Сергій Тарута
3. Валентин Наливайченко
4. Сергій Соболєв
5. Олена Кондратюк
6. Іван Кириленко
7. Андрій Кожем'якін
8. Григорій Немиря
9. Сергій Власенко
10. Валерій Дубіль
11. Олександр Абдуллін
12. Іван Крулько
13. Анжеліка Лабунська
14. Костянтин Бондарєв
15. Михайло Цимбалюк
16. Віталій Данилов
17. Ольга Бєлькова
18. Олексій Кучеренко
19. Андрій Ніколаєнко
20. Михайло Волинець
21. Андрій Пузійчук
22. Альона Шкрум
23. Володимир Кабаненко
24. Вадим Івченко
"Європейська солідарність"
1. Петро Порошенко
2. Андрій Парубій
3. Ірина Геращенко
4. Михайло Забродський
5. Софія Федина
6. Мустафа Джемілєв
7. Яна Зінкевич
8. Ахмет Чийгоз
9. Олег Синютка
10. Іванна Климпуш-Цинцадзе
11. Артур Герасимов
12. Степан Кубів
13. Ірина Фриз
14. Ніна Південця
15. Ірина Луценко
16. Вікторія Сюмар
17. Володимир Ар'єв
18. Ростислав Павленко
19. Микола Величкович
20. Сергій Алексєєв
21. Руслан Князевич
22. Максим Саврасов
23. Марія Іонова
"Голос"
1. Святослав Вакарчук
2. Юлія Клименко
3. Кіра Рудик
4. Ярослав Железняк
5. Олександра Устінова
6. Олег Макаров
7. Ярослав Юрчишин
8. Сергій Рахманін
9. Соломія Бобровська
10. Ольга Стефанишина
11. Олександр Курдидик
12. Володимир Цабаль
13. Андрій Осадчук
14. Роман Костенко
15. Роман Лозинський
16. Інна Совсун
17. Леся Василенко
Також по мажоритарним округам в Раду проходять
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними "Опори", технологія "двійників", яку використовували на парламентських виборах, негативно вплинула на процес голосування виборців і могла вплинути на результати виборів в Раду на семи округах.