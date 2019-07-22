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Балога на 800 голосів обійшов кандидата від "Слуги народу"

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 19:06
Балога на 800 голосів обійшов кандидата від "Слуги народу"
Фото: Віктор Балога (з відкритих джерел)

Балога отримав підтримку 35,81% виборців

Народний депутат 8-го скликання Віктор Балога все ж таки здобув перемогу в 69-му мажоритарному окрузі на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Так, за даними підрахунку 100% протоколів, на одномандатному виборчому окрузі №69 все ж таки здобув перемогу Балога з результатом 35,81%.

На другому місці, за результатом волевиявлення, опинився кандидат від "Слуги народу" Едгар Токар, якого підтримали 34,47% виборців. Таким чином, за Балогу проголосувало на 800 виборців більше чим за Токара.результат

Зазначимо, що Іван Балога, який є молодшим братом Віктора Балоги, за даними підрахунку 60,84% протоколів, програє на 70-му мажоритарному окрузі. Він займає четверте місце з результатом 15%.

Як раніше писало РБК-Україна, за попередніми результатами опрацювання протоколів, народний депутат Іван Балога програв кандидату від "Слуги народу" Василю Щуру. Молодший Балога отримав підтримку 18,58% виборців, тоді як за Щура проголосували 42,30%.

Додамо, що разом з молодшим Балогою до Верховної ради нового скликання не потрапляють народні депутати Сергій Пашинський та Володимир Литвин. Пашинський та Литвин також не здобули необхідної для перемоги підтримки виборців на мажоритарних округах.

Крім того, за попередніми результатами підрахунку протоколів у Закарпатській області на позачергових виборах народних депутатів програли всі кандидати, яких підтримувала угорська влада.

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