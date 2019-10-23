Результати поліграфа можуть залучити до справи про хабарництво у фінкомітеті ВР

Результат тестування на поліграфі можуть притягнути до доказам по справі САП щодо депутатів фінансового комітету Верховної ради. Про це заявила адвокат нардепа Олександра Дубинського Тетяна Костіна, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, результат тестування на поліграфі буде готовий у понеділок, 28 жовтня.

"Ми говоримо, що проводиться тестування, яке в подальшому може бути використана правоохоронними органами. Також відомо про те, що є виробництво, яке ініційовано САП. Результати даного дослідження можуть бути підставою для збору доказів надалі", - повідомила Костіна.

Нагадаємо, 23 жовтня САП відкрив кримінальну справу за викладених у ЗМІ фактів про хабарі у фінансовому комітеті Верховної ради. зокрема, мова йде про те, що 11 членів парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали за 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

З-за підозрою у хабарництві голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубинський погодилися пройти детектор брехні у прямому ефірі.

САП і НАБУ повідомили, що не мають ніякого відношення до проведення тесту депутатів на поліграфі, який буде проводитися 23 жовтня.