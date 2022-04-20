"Результатів не було": Зеленський оцінив переговори Макрона і Путіна

Президент України Володимир Зеленський скептично оцінив переговори свого французького колеги Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. За словами глави держави, результатом від цих зустрічей не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського BFM TV .

"Думаю, Еммануель Макрон також розуміє, що надія на діалог з Путіним ставиться під сумнів. Результатів не було", - сказав Зеленський.

Оцінюючи свої відносини з Макроном глава держави заявив, що не хотів би їх втрачати. Відповідаючи на питання про те, чи сподівається він на переобрання чинного президента Франції Зеленський зазначив, що не має права впливати на хід виборчої кампанії.

"У мене є стосунки з Еммануелем Макроном, я не хотів би їх втратити" - додав він.