"Результатов не было": Зеленский оценил переговоры Макрона и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский скептически оценил переговоры своего французского коллеги Эммануэля Макрона с Владимиром Путины. По словам главы государства, результатом от этих встреч не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV.
"Думаю, Эммануэль Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под сомнение. Результатов не было", - сказал Зеленский.
Оценивая свои отношения с Макроном глава государства заявил, что не хотел бы их терять. Отвечая на вопрос о том, надеется ли он на переизбрание действующего президента Франции Зеленский отметил, что не имеет права влиять на ход избирательной кампании.
"У меня есть отношения с Эммануэлем Макроном, я не хотел бы их потерять" - добавил он.
Напомним, Макрон выступает за диалог с Путиным, несмотря на развязанную Россией войну в Украине.
Отметим, ранее Макрон допустил возможность личной встречи с Путиным по Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!