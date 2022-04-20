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"Результатов не было": Зеленский оценил переговоры Макрона и Путина

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Киев, Среда 20 апреля 2022 20:47
"Результатов не было": Зеленский оценил переговоры Макрона и Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский скептически оценил переговоры своего французского коллеги Эммануэля Макрона с Владимиром Путины. По словам главы государства, результатом от этих встреч не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского BFM TV.

"Думаю, Эммануэль Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под сомнение. Результатов не было", - сказал Зеленский.

Оценивая свои отношения с Макроном глава государства заявил, что не хотел бы их терять. Отвечая на вопрос о том, надеется ли он на переизбрание действующего президента Франции Зеленский отметил, что не имеет права влиять на ход избирательной кампании.

"У меня есть отношения с Эммануэлем Макроном, я не хотел бы их потерять" - добавил он.

Напомним, Макрон выступает за диалог с Путиным, несмотря на развязанную Россией войну в Украине.

Отметим, ранее Макрон допустил возможность личной встречи с Путиным по Украине.

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