Макрон виступив за підтримку діалогу з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон вважає критику польського прем’єра Матеуша Моравецького необгрунтованою й обурливою. За його словами, сьогодні, нібито, важливо підтримувати діалог з головою Кремля Володимиром Путіним.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TF1.
"Ці заяви є абсолютно необґрунтованими та обурливими. Але вони мене не здивували, оскільки Моравецький втручається у французьку виборчу кампанію", - заявив Макрон.
Відзначимо, що 4 квітня, Моравецький розкритикував Макрона й порівняв Путіна з німецьким фюрером Адольфом Гітлером.
"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?", - звернувся Моравецький до Макрона.
За словами Моравецького, зі злочинцями немає сенсу домовлятися, оскільки з ними необхідно боротися.
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