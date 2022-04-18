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Макрон допустив особисту зустріч з Путіним по Україні

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Париж, Понеділок 18 квітня 2022 21:43
Макрон допустив особисту зустріч з Путіним по Україні Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив особисту зустріч з Володимиром Путіним щодо України. Французький лідер додав, що поки по Росії не буде "червоних ліній".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Макрон заявив, що в Україні післязавтра не буде повернення до нормального життя. При цьому французький лідер не виключив можливість зустрічі з Путіним віч-на-віч.

"Якщо ми проведемо "червоні лінії" (щодо Росії - ред.), нам доведеться на це реагувати", - додав Макрон, навівши в приклад ситуацію з Сирією.

Нагадаємо, Макрон відмовився назвати війну Росії в Україні геноцидом української нації. На його думку, українці і росіяни є "братніми" народами.

Зазначимо, сьогодні, 18 квітня, Міністерство закордонних справ Франції заявило, що не використовуватиме термін "геноцид" щодо масових вбивств українців російськими військовими.

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