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Окупанти вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння: снаряди спустилися на парашутах

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Київ, Субота 19 березня 2022 14:54
Окупанти вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння: снаряди спустилися на парашутах Фото: Київ осбтріляли снарядами, що спускаються на парашутах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська 18 березня вперше обстріляли Київ з новітньої зброї. Вороги застосували снаряди, які спускаються на парашутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння - снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - заявив Геращенко.

Представник МЗС додав, що всі військові злочини Росії фіксуються та будуть розслідувані.

Окупанти вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння: снаряди спустилися на парашутах

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали удару по місту Макарів Київської області. В результаті дій ворожих військ загинули сім осіб.

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