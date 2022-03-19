Окупанти вперше обстріляли Київ з новітнього озброєння: снаряди спустилися на парашутах
Російські окупаційні війська 18 березня вперше обстріляли Київ з новітньої зброї. Вороги застосували снаряди, які спускаються на парашутах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння - снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - заявив Геращенко.
Представник МЗС додав, що всі військові злочини Росії фіксуються та будуть розслідувані.
Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали удару по місту Макарів Київської області. В результаті дій ворожих військ загинули сім осіб.
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