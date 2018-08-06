В результаті вибуху біля аеропорту в Болоньї постраждали 84 людини

В результаті вибуху загинули 2 людини

В італійській Болоньї в результаті вибуху біля аеропорту дві людини загинули, ще 84 постраждали. Про це повідомляє Соггіеге di Вologna.

Видання повідомляє, що рятувальники ліквідували пожежу, проте в результаті вибуху в асфальтному покритті утворилася яма.

Раніше очевидці події повідомили про вибух в районі аеропорту Болоньї, після якого почалася пожежа. За даними газети Repubblica, вибух стався після аварії за участі вантажного автомобіля, який, ймовірно, перевозив горючі речовини.

Нагадаємо, вибух стався 6 серпня після аварії на автомагістралі. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом. Також повідомляється, що дороги навколо місця вибуху закриті.

Видання повідомляє, що автомагістраль, де стався вибух, закрита в обох напрямках. Крім того, порушено рух не тільки на шосе, але і в районі Борго Панігале. Зазначимо, що територію аеропорту аварія не торкнулася. Повітряний рух здійснюється в штатному режимі.