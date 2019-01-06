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У Маріуполі стався вибух в житловому будинку, є жертви

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 01:43
У Маріуполі стався вибух в житловому будинку, є жертви
Фото: вибух у Маріуполі (0629)

Попередньо відомо про двох загиблих

У Донецькій області в місті Маріуполі ввечері 5 січня 2019 пролунав вибух у житловій квартирі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Донецької області.

За даними правохоронців, виклик до поліції надійшов о 21:20. Наразі на місці вибуху працює слідчо-оперативна група.

"Поліцейські з’ясовують походження вибуху. Кількість жертв уточнюється", - повдіомили в прес-службі донецької поліції.

Як повідомляє сайт міста Маріуполя 0629, інцидент стався в Центральному районі на проспекті Будівельників в квартирі на 3 поверсі. За попередньою інформацією загинуло двоє людей.

"Очевидці кажуть, що один з потерпілих перед смертю з вікна кликав на допомогу", - зазначає видання.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки, поліція і військові. Також прибули 4 машини швидкої.

Нагадаємо, у Тернопільській області 2 січня 2019 внаслідок вибуху гранати постраждали п'ять осіб. Серед них неповнолітні.

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