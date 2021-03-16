В результаті вибуху в Боярці є потерпілий. Відкрито справу про замах

В результаті ранкового вибуху в Боярці Київської області, ймовірно, є постраждалий. Обставини інциденту встановлюються.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області .

"За результатами огляду місця події з участю судово-медичних експертів, від вибуху, ймовірно, постраждала одна особа. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні вранці на одній з вулиць Боярки стався вибух. Спочатку поліція стверджувала, що, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. В результаті вибуху було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна і паркани п'яти найближчих будинків.