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В результаті вибуху в Боярці є потерпілий. Відкрито справу про замах

Новость на русском → Боярка, Вівторок 16 березня 2021 12:03
В результаті вибуху в Боярці є потерпілий. Відкрито справу про замах Фото: наслідки вибуху в Боярці (kv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В результаті ранкового вибуху в Боярці Київської області, ймовірно, є постраждалий. Обставини інциденту встановлюються.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

"За результатами огляду місця події з участю судово-медичних експертів, від вибуху, ймовірно, постраждала одна особа. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні вранці на одній з вулиць Боярки стався вибух. Спочатку поліція стверджувала, що, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. В результаті вибуху було пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автомобілі, вікна і паркани п'яти найближчих будинків.

Нагадаємо, на початку березня в Миколаївській області вибухнув котел у школі. В результаті постраждав чоловік, який знаходився в приміщенні котельні.

До цього в лютому в результаті вибуху гранати на дитячому майданчику загинув чоловік. За даними ЗМІ, він підірвав себе через проблеми в сім'ї.

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