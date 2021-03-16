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В результате взрыва в Боярке есть пострадавший. Открыто дело о покушении

Новина українською → Боярка, Вторник 16 марта 2021 12:03
В результате взрыва в Боярке есть пострадавший. Открыто дело о покушении Фото: последствия взрыва в Боярке (kv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате утреннего взрыва в Боярке Киевской области, вероятно, есть пострадавший. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня утром на одной из улиц Боярки произошел взрыв. Сначала полиция утверждала, что, по предварительной информации, никто не пострадал. В результате взрыва были повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов.

Напомним, в начале марта в Николаевской области взорвался котел в школе. В результате пострадал человек, который находился в помещении котельной.

До этого в феврале в результате взрыва гранаты на детской площадке погиб мужчина. По данным СМИ, он подорвал себя из-за проблем в семье.

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