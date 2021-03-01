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У Миколаївської області стався вибух у школі, є постраждалий

Новость на русском → Миколаївська область, Понеділок 01 березня 2021 11:43
У Миколаївської області стався вибух у школі, є постраждалий Фото: вибух у школі (facebook.com/MNSMYKOL)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 березня, в Миколаївській області в одній зі шкіл стався вибух котла. В результаті інциденту постраждав чоловік, який знаходився в приміщенні котельні.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вибух стався в селі Іванівка Очаківського району. За інформацією рятувальників, у приміщенні котельні під залізобетонною плитою перебував чоловік 1994 року народження. Його з травмою голови і нижньої кінцівки дістали та доставили до медичного закладу.

"Обставини події з'ясовуються, на місці працюють співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після вибуху в котельні сталася пожежа площею два квадратних метри. Вона була ліквідована рятувальниками.

Фото: вибух у школі (facebook.com/MNSMYKOL)

Нагадаємо, 27 лютого у Чернівцях стався вибух в міській лікарні №1. В результаті загинула одна людина і ще одна отримала поранення. З будівлі евакуювали 20 людей.

Крім того, на початку лютого у лікарні Запоріжжя теж стався вибух. Тоді в результаті інциденту загинули чотири людини - лікар і три пацієнта, які були на ШВЛ.

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