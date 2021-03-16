Під Києвом стався вибух. Зачепило кілька машин і найближчі будинки

В Боярці рано вранці стався вибух, який пошкодив кілька машин і будинків. Причина на даний момент встановлюється.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області .

"Зараз комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху. Після проведення перевірки та встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київської області, а також прокурори Фастівського окружної прокуратури.

"У результаті вибуху пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, 4 автомобіля, вікна і паркани 5 найближчих будинків. Утворилася воронка", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що близько 04:00 на одній з вулиць Боярки стався вибух, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибух у Бердянську. В результаті інциденту в багатоповерхівці загинули дві особи. За даними місцевих ЗМІ, в квартирі підірвали гранату.

Також у березні в результаті вибуху у Кропивницького постраждали дві особи.