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В результаті ворожого обстрілу в Харкові загинули 7 людей, ще 34 - поранені

Фото: наслідки обстрілу Харкова російськими військами (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові в результаті ворожого обстрілу житлових будинків у Слобідському районі міста сьогодні близько шостої вечора, за попередньою інформацією, загинули 7 людей і ще 34 отримали поранення.

Про це 3 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі СВ Управління СБУ в Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 18:00 3 квітня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Слобідському районі Харкова. Було пошкоджено близько десяти будинків і тролейбусне депо.

"За попередньою інформацією, загинули 7 людей. 34 людини отримали поранення, серед них троє дітей. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня російські окупанти знову обстріляли Дергачі Харківської області. Є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що вночі 2 квітня російські загарбники завдали ракетні удари по Полтаві та Кременчуку. Також ми писали, що вдень 2 квітня обстрілу піддався Миргород Полтавської області.

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ХарківВійна Росії проти України