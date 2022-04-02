Обстріли Полтави і Кременчука. Окупанти застосували ракети та авіацію

Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Полтава в ніч на 2 квітня. У місті Кременчук ворог застосував авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна під час телемарафону.

"Біля другої години ночі два інфраструктурні об’єкти у місті Полтава були атаковані не менше як чотирма ракетами. Що стосується міста Кременчука, то о шостій годині ранку були з трьох літаків, попередньо, атаковані промислові об’єкти Кременчука", - заявив Лунін.

За його словами, наразі рятувальники ліквідують пожежі. Інформації щодо жертв та постраждалих поки немає.