UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате вражеского обстрела в Харькове погибли 7 человек, еще 34 - ранены

Фото: последствия обстрела Харькова российскими войсками (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате вражеского обстрела жилых домов в Слободском районе города сегодня около шести вечера, по предварительной информации, погибли 7 человек и еще 34 получили ранения.

Об этом 3 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователи СВ Управления СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, около 18:00 3 апреля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова. Было повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.

"По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля российские оккупанты снова обстреляли Дергачи Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Ранее сообщалось, что ночью 2 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Также мы писали, что днем 2 апреля обстрелу подвергся Миргород Полтавской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины