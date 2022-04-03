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Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині: є загиблі та поранені

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Харків, Неділя 03 квітня 2022 23:05
Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині: є загиблі та поранені Фото: окупанти обстріляли житловий сектор Дрегачів у Харківській області (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Дергачі Харківської області. Серед мирних жителів є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дергачів В'ячеслава Задоренко.

"Окупанти ще раз цинічно обстріляли житловий сектор міста Дергачі", - повідомив Задоренко в Facebook.

За його словами, в результаті ворожого обстрілу щонайменше три людини загинули, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олег Синьогубов повідомив про евакуації в Полтавську область жителів Лозової. Окупанти можуть завдати ракетних ударів.

Відзначимо, в результаті обстрілу Слобідського району Харкова увечері 3 квітня є загиблі і постраждалі серед мирного населення, в тому числі діти.

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