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У Полтавській області окупанти завдали ракетного удару по Миргороду

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Миргород, Субота 02 квітня 2022 17:55
У Полтавській області окупанти завдали ракетного удару по Миргороду Фото: окупанти обстріляли Миргород у Полтавській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Миргорода Полтавської області. Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Три "прильоти "по інфраструктурі в Миргороді", - написав у Telegram Лунін.

За його словами, наслідки ворожого удару встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Глава ОВА закликав жителів області не постити фото наслідків ворожих ударів, зберігати спокій і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Нагадавши, в Одеській області українські ППО збили ракети, якими ворог намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури.

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