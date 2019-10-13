В результаті тайфуну в Японії вже загинули 7 осіб

Фото: тайфун в Японії (twitter.com/my_amigouk/)

Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти, оголошена евакуація

У результаті потужного тайфуну в Японії сім осіб загинули, 15 зникли безвісти. Про це передає Reuters.

Сім осіб були вбиті в таких районах, як префектури Чіба, Гунма, Канагава і Фукусіма, довкола Токіо. Серед загиблих був чоловік у віці 60 років, який був знайдений в затопленій квартирі в Кавасакі. На сьогоднішній ранок повідомляється, що близько 100 осіб отримали травми.

Наголошується, що це найбільш потужний тайфун, який вразив Японію за останнє десятиліття. Стихійне лихо паралізувало Токіо, затопило річки і залишило майже півмільйона будинків без електрики станом на ранок неділі, 13 жовтня.

Очікувалося, що тайфун "Хагібіс" відправиться в море в неділю ввечері після того, як звін бунтувався на північному острові Хоккайдо. Понад шість мільйонів людей були попереджені раніше про евакуацію.

У Фукусімі, на північ від столиці, Tokyo Electric Power Co повідомила про нерегулярні показання датчиків, що контролюють воду на АЕС Фукусіми за ніч. Завод був пошкоджений землетрусом 2011 року та цунамі.

Нагадаємо, раніше департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії у зв'язку з тайфуном "Хагібіс".

Тайфуну передував землетрус магнітудою 5,3, який стався в центральній частині Японії в суботу, 12 жовтня.