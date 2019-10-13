ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В результаті тайфуну в Японії вже загинули 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 06:57
В результаті тайфуну в Японії вже загинули 7 осіб
Фото: тайфун в Японії (twitter.com/my_amigouk/)

Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти, оголошена евакуація

У результаті потужного тайфуну в Японії сім осіб загинули, 15 зникли безвісти. Про це передає Reuters.

Сім осіб були вбиті в таких районах, як префектури Чіба, Гунма, Канагава і Фукусіма, довкола Токіо. Серед загиблих був чоловік у віці 60 років, який був знайдений в затопленій квартирі в Кавасакі. На сьогоднішній ранок повідомляється, що близько 100 осіб отримали травми.

Наголошується, що це найбільш потужний тайфун, який вразив Японію за останнє десятиліття. Стихійне лихо паралізувало Токіо, затопило річки і залишило майже півмільйона будинків без електрики станом на ранок неділі, 13 жовтня.

Очікувалося, що тайфун "Хагібіс" відправиться в море в неділю ввечері після того, як звін бунтувався на північному острові Хоккайдо. Понад шість мільйонів людей були попереджені раніше про евакуацію.

У Фукусімі, на північ від столиці, Tokyo Electric Power Co повідомила про нерегулярні показання датчиків, що контролюють воду на АЕС Фукусіми за ніч. Завод був пошкоджений землетрусом 2011 року та цунамі.

Нагадаємо, раніше департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії у зв'язку з тайфуном "Хагібіс".

Тайфуну передував землетрус магнітудою 5,3, який стався в центральній частині Японії в суботу, 12 жовтня.

Тайфун у Японії досяг головного острову В Японії стався потужний землетрус
Новини України Японіятайфунстихийное бедствие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся