В Японії стався потужний землетрус

Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані

В центральній частині Японії в суботу, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу Сполучених Штатів Америки.

За даними служби, епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на схід від префектури Тіба, а осередок залягав на глибині 80 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Крім того, була оголошена загроза цунамі, проте через декілька хвилин після тектонічного удару попередження було знято.

Нагадаємо, на Японію обрушився потужний тайфун "Хагибис", який викликав сильні зливи та повені. Внаслідок негоди загинула як мінімум одна людина, ще п'ятеро - отримали травми. В даний час швидкість вітру досягає 162 км/год з поривами швидкістю 216 км/год.

Крім того, департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії через наближення тайфуну "Хагибис". У відомстві попередили про різке погіршення погодних умов, з-за чого планується обмеження роботи всіх видів транспорту.