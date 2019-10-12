ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Японії стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 13:20
В Японії стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані

В центральній частині Японії в суботу, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу Сполучених Штатів Америки.

За даними служби, епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані на схід від префектури Тіба, а осередок залягав на глибині 80 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Крім того, була оголошена загроза цунамі, проте через декілька хвилин після тектонічного удару попередження було знято.

Нагадаємо, на Японію обрушився потужний тайфун "Хагибис", який викликав сильні зливи та повені. Внаслідок негоди загинула як мінімум одна людина, ще п'ятеро - отримали травми. В даний час швидкість вітру досягає 162 км/год з поривами швидкістю 216 км/год.

Крім того, департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії через наближення тайфуну "Хагибис". У відомстві попередили про різке погіршення погодних умов, з-за чого планується обмеження роботи всіх видів транспорту.

На Японію обрушився потужний тайфун, є жертви МЗС України дало рекомендації українцям в Японії через тайфун
Новини України Японіяземлетрус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся