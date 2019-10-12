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Тайфун у Японії досяг головного острову

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 18:19
Тайфун у Японії досяг головного острову
Фото: тайфун в Японії (twitter.com)

Наразі відомо про майже 80 постраждалих

Потужний тайфун "Хагібіс", який обрушився на Японію в суботу, 12 жовтня, досягнув головного острова країни Хонсю та наближається до Токіо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японські ЗМІ.

За даними телеканалу ANN, стихія, яка принесла на острів Хонсю пориви вітру до 60 м/с, рухається в сторону японської столиці Токіо. Влада оголосила максимальний рівень загрози та почала евакуацію населення.

Як повідомляє телеканал NHK, жертвами тайфуну "Хагібіс" стали вже щонайменше 2 людини у префектурах Тіба та Гунма. Також є інформація про 77 постраждалих в 26 японських префектурах. Ще четверо зникли безвісти у перефектурах Гумма, Сидзуока, Нагано та Фукусіма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Японію обрушився потужний тайфун "Хагібіс". Тоді було відомо про одного загиблого та ще 5 постраждалих в результаті стихії. У містах центральної Японії були затоплені цілі райони.

Додамо, що департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії у зв'язку з тайфуном "Хагібіс".

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