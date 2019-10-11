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МЗС України дало рекомендації українцям в Японії через тайфун

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 16:59
МЗС України дало рекомендації українцям в Японії через тайфун
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Українців в Японії попередили про насування тайфуне

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дало рекомендації українським громадянам в Японії наближається тайфуну "Хагибис". Про це повідомляє прес-служба департаменту МЗС.

В МЗС попередили українців про різке погіршення погодних умов у Японії, з-за чого планується обмеження роботи всіх видів транспорту.

"У зв'язку з наближенням потужного тайфуну, 12-13 жовтня 2019 практично на всій території Японії очікується різке погіршення погодних умов. У зв'язку з цим планується часткове або повне припинення всіх видів транспортного сполучення. Просимо врахувати небезпечні погодні умови та інші ускладнення при плануванні подорожі в Японію", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС рекомендували українцям, у разі потрапляння в надзвичайні ситуації в Японії, звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в Японії за телефоном +81-90-1775-4206, адреса електронної пошти: emb_jp@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044)2381657, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, за даними японського метеорологічного агентства прогнозують, що тайфун може досягти масштабів тайфуну "Іда", які 61 рік тому забрав життя понад 1,2 тис. осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що 7 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан Співдружності Північних Маріанських островів через тайфун "Хагибис".

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