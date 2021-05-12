ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль знищує поліцейські ділянки по всьому Сектору Гази: палестинці поскаржилися на атаки

Новость на русском → Сектор Газа, Середа 12 травня 2021 07:46
Ізраїль знищує поліцейські ділянки по всьому Сектору Гази: палестинці поскаржилися на атаки Фото: над Сектором газу чорний дим (twitter.com/abolseba3)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль знищує поліцейські дільниці по всьому Сектору Гази. Головний штаб поліції також зруйнований.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами очевидців, ізраїльські Військово-повітряні сили сьогодні вранці завдали серію авіаударів по Сектору Гази. В результаті атак десятки поліцейських і охоронних об'єктів були зруйновані.

Очевидці повідомляють, що над Сектором Гази утворилася стіна темно-сірого диму. Спостерігачі в Газі відзначають, що це один з найважчих ізраїльських ударів за всю історію.

Також ХАМАС заявляє, що його головний штаб поліції також був зруйнований Військово-повітряними силами Ізраїлю.

Нагадаємо, ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною не вщухають всю ніч. Все почалося з обстрілу Тель-Авіва та інших міст в центрі і на півдні Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відповів взаємністю на атаки Сектору Гази. В результаті обстрілу були знищені лідери ХАМАС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ізраїль
NEWS
Загиблі та десятки поранених: Тель-Авів обстріляли з Сектору Газа (онлайн)
Загиблі та десятки поранених: Тель-Авів обстріляли з Сектору Газа (онлайн)
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає