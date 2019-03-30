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В результаті пожежі у Ворзелі постраждав чоловік

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 08:58
В результаті пожежі у Ворзелі постраждав чоловік
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Постраждалого госпіталізували у лікарню

В результаті пожежі, яка сталася пізно увечері 29 березня на території підприємства з виготовлення армійського обмундирування, постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється про госпіталізацію постраждалого в лікарню.

"Пожежа сталася в смт. Ворзель на території ТОВ "Темп-2000" в окремому двоповерховому виробничо-складському приміщенні", - нагадали у відомстві.

Наголошується, що на даний момент причина пожежі встановлюється.

Раніше РБК-Україна писало, що у Ворзелі Київської області в приміщенні приватного підприємства по виготовленню армійського обмундирування сталася пожежа.

Згодом, пожежу було локалізовано. Про жертви і постраждалих не повідомлялося.

Також повідомлялося, що в Києві рятувальники локалізували пожежа на складах, що неподалік від станції метро "Лісова". Пожежа виникла в чотириповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькій, 69 в Деснянському районі столиці.

Загорілося складське приміщення, де перебували пластикові та паперові матеріали, а також електроніка.

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