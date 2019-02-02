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У Києві біля Даринку горять склади

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 14:32
У Києві біля Даринку горять склади
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Інформації про постраждалих наразі немає

У Деснянському районі столиці по вул. Червоноткацька, 69 виникла пожежа у складській будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло о 11:52. На складах зберігаються електроінструменти, пластик та картон. Пожежа виникла на площі 700 м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. 

 

Горять склади на Червоноткацькій

Опубліковано Sergiy Grishyn Субота, 2 лютого 2019 р.

Станом на 14:00 площа пожежі складської будівлі (розмір 200х150 м) складає 5 тис.м.кв. До гасіння пожежі залучено 96 чол. о/с та 23 од. техніки ДСНС.

На місці пожежі працює оперативна група ГУ ДСНС в м. Києві.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

РБК-Україна писало, у Одесі рятувальники 30 січня 2019 року загасили пожежу на території Одеського заводу поліграфичних машин на вулиці Картамишевська 9Б. 

Нагадаємо, з початку року, протягом січня 2019, на пожежах в Україні загинули 275 людей.

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