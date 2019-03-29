У Ворзелі сталася пожежа

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Вогнеборці ліквідовують пожежу

У Ворзелі Київської області в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України.

Повідомляється, що на Київщині вогнеборці ліквідовують пожежу в будівлі приватного підприємтва, що виготовляє армійське обмундирування.

"29 березня о 20:05 у смт Ворзель по вул. Курортна, 15а, в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування виникла пожежа на площі 1 тис. 500 м кв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Окрім того, до гасіння залучено 35 чол. о/с та 7 од. техніки ДСНС.

На Київщині вогнеборці ліквідовують пожежу в будівлі приватного підприємтва, що виготовляє армійське обмундирування. 29... Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 29 березня 2019 р.

Серйозна пожежа прямо зараз у Ворзелі (під Києвом). На місці працюють значні сили вогнеборців #ДСНС. За однією із версій палає завод, за іншою - склади. Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 29 березня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ввечері 24 січня сталась пожежа у ресторані, що у Подільському районі міста.

Йдеться про ресторан Тіке на вулиці Сагайдачного, 31. За інформацією працівників закладу, спочатку зайнялася проводка. Вони намагалися самостійно ліквідувати займання, але не вдалося.

РБК-Україна писало, що 23 січня в Печерському районі Києва у будинку сталася пожежа, в ході ліквідації якої з будинку було евакуйовано 43 людини, серед яких 4 дитини.