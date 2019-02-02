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Пожежа на складах у Києві: вогонь охопив 10 тис. кв. м.

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 17:31
Пожежа на складах у Києві: вогонь охопив 10 тис. кв. м.
Фото: на місці пожежі (РБК-Україна)

Рятувальники продовжують гасіння пожежі

Площа пожежі на території складських приміщень у Деснянському районі Києва досягла 10 тисяч кв. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві у Facebook.

За даними рятувальників, через велику кількість горючих матеріалів у приміщеннях складів вогонь дуже швидко поширюється. Станом на 17:00 пожежею охоплена територія площею в 10 тис. квадратних метрів.

"На місці події працює 31 одиниця основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 123 осіб особового складу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа пожежі на території складів на вулиці Червоноткацькій зросла до 8 тисяч кв. метрів. В ДСНС зазначали, що складність в гасінні пожежі полягає у відсутності зовнішнього протипожежного водопостачання на території складів.

Пожежа на території складів у Дарницькому районі Києва сталася сьогодні, 2 лютого, близько 12:00. Спочатку повідомлялося, що вогонь охопив 700 кв. м. Станом на 14:00 площа пожежі складала 5 тис. кв. метрів.

Додамо, з початку року, протягом січня, на пожежах в Україні загинули 275 людей.

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