ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежу у Ворзелі локалізували

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 04:15
Пожежу у Ворзелі локалізували
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Пожежа на території ТОВ "НВП"Темп-3000" локалізована

У Ворзелі Київської області пожежу в цеху з виготовлення армійського обмундирування локалізовано на площі 1 тис. 500 м кв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДСНС.

Так, 29 березня у Ворзелі по вул. Курортна, 15а,  на території ТОВ "НВП"Темп-3000" в цеху з виготовлення армійського обмундирування виникла пожежа.  Згодом пожежу було локалізовано.

Окрім того, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. До гасіння залучено 54 чоловік та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ворзелі Київської області в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування сталася пожежа.

РБК-Україна писало, що 23 січня в Печерському районі Києва у будинку сталася пожежа, в ході ліквідації якої з будинку було евакуйовано 43 людини, серед яких 4 дитини.

Також повідомлялося, що у Києві рятувальники локалізували пожежу на складах, що неподалік станції метро "Лісова". 

Тоді рятувальникам Києва надійшло повідомлення про пожежу в чотириповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69 у Деснянському районі столиці. Зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.

Число жертв пожежі в Бангладеш значно зросло Під Покровськом через пожежу на шахті провели евакуацію
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України пожежаКиївська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся