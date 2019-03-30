Пожежу у Ворзелі локалізували

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Пожежа на території ТОВ "НВП"Темп-3000" локалізована

У Ворзелі Київської області пожежу в цеху з виготовлення армійського обмундирування локалізовано на площі 1 тис. 500 м кв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДСНС.

Так, 29 березня у Ворзелі по вул. Курортна, 15а, на території ТОВ "НВП"Темп-3000" в цеху з виготовлення армійського обмундирування виникла пожежа. Згодом пожежу було локалізовано.

Окрім того, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. До гасіння залучено 54 чоловік та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ворзелі Київської області в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування сталася пожежа.

РБК-Україна писало, що 23 січня в Печерському районі Києва у будинку сталася пожежа, в ході ліквідації якої з будинку було евакуйовано 43 людини, серед яких 4 дитини.

Також повідомлялося, що у Києві рятувальники локалізували пожежу на складах, що неподалік станції метро "Лісова".

Тоді рятувальникам Києва надійшло повідомлення про пожежу в чотириповерховій складській будівлі на вул. Червоноткацькiй, 69 у Деснянському районі столиці. Зайнялось складське приміщення, де знаходилися пластиковi та паперовi матерiали, а також електронiка.