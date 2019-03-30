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В результате пожара в Ворзеле пострадал человек

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 08:58
В результате пожара в Ворзеле пострадал человек
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пострадавшего госпитализировали в больницу

В результате пожара, который произошел поздно вечером 29 марта на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования, пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в пресс-службу ГСЧС.

Сообщается о госпитализации пострадавшего в больницу.

"Пожар произошел в пгт. Ворзель на территории ООО "Темп-2000" в отдельно стоящем двухэтажном производственно-складском помещении", - напомнили в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент причина пожара устанавливается.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ворзеле Киевской области в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования произошел пожар.

В последствии, пожар был локализирован. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Также сообщалось, что в Киеве спасатели локализовали пожар на складах, что неподалеку от станции метро "Лесная". Пожар возник в четырехэтажном складском здании на ул. Красноткацкой, 69 в Деснянском районе столицы. 

Загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.

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