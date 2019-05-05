В результаті пожежі літака в Шереметьєво загинуло 10 осіб

Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

На борту перебувало 72 людини

В результаті пожежі літака Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво загинуло 10 осіб, ще 10 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Джерела в екстрених службах регіону повідомили, що жертвами пожежі в літаку стали щонайменше 10 осіб, ще 10 отримали поранення.Також повідомляється, що на борту літака перебувало 72 особи.

Борт злітав з Шереметьєво в Мурманськ, але майже одразу після зльоту здійснив розворот і почав приземлятися в аеропорті. Крім того повідомляється, що літак подав сигнал лиха і здійснював посадку вже без зв'язку з диспетчерами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в російському аеропорту Шереметьєво через пожежу здійснив аварійну посадку літак, який прямував до Мурманська. Літак після посадки був повністю охоплений полум'ям. Людям довелося евакуюватися з рятувальним трапах.

Нагадаємо, що в аеропорту Тегерана загорівся літак зі 100 пасажирами на борту. Пожежа сталася близько 21:00 за місцевим часом, до місця події було направлено десять автомобілів "швидкої допомоги", точних даних про кількість жертв немає, на борту літака під час пожежі знаходилися 100 чоловік.