В результате пожара самолета в Шереметьево погибло 10 человек

Фото: пожар в Шереметьево (web screenshot)

На борту находилось 72 человека

В результате пожара самолета Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погибло 10 человек, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Источник в экстренных службах региона сообщили, что жертвами пожара в самолете стали по меньшей мере 10 человек, еще 10 получили ранения.

Также сообщается, что на борту самолета находилось 72 человека.

Борт взлетал из Шереметьево в Мурманск, но почти сразу после взлета совершил разворот и начал приземляться в аэропорту. Кроме того сообщается, что самолет подал сигнал бедствия и совершал посадку уже без связи с диспетчерами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в российском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил аварийную посадку самолет, который направлялся в Мурманск. Самолет после посадки был полностью охвачен пламенем. Людям пришлось эвакуироваться по спасательным трапам.

Напоним, что в аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту. Пожар произошел около 21:00 по местному времени, к месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи", точных данных о количестве жертв нет, на борту самолета во время пожара находились 100 человек.