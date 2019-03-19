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В аеропорту Тегерана загорівся літак зі 100 пасажирами на борту

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 20:45
В аеропорту Тегерана загорівся літак зі 100 пасажирами на борту
Ілюстративне фото (iran ru)

Половину з пасажирів вже евакуювали

В аеропорту Тегерана "Мехрабад" у літаку сталася пожежа. Інформації про жертв або постраждалих поки немає, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fars News.

Пожежа сталася близько 21:00 за місцевим часом. До місця події були направлені десять авто "швидкої допомоги". Точних даних про кількість жертв немає. На борту літака під час пожежі знаходилися 100 чоловік, 50 з них вже евакуювали.

Нагадаємо, через несправність сигнальної системи на злітно-посадковій смузі аеропорту Хітроу в Лондоні 7 листопада були скасовані або затримані десятки рейсів.

Крім того, 26 серпня у празькому аеропорту близько сотні пасажирів літака були евакуйовані. Рейси були скасовані у Філадельфії, Осло, Мадрид, Париж, Ніццу, Женеву, Афіни та інші міста. Проте, точна кількість скасованих і затриманих рейсів не вказувалася.

Також РБК-Україна писало, що аеропорт Риму "Фьюмічіно" закрили в результаті пожежі, яка сталась, за попередніми даними, в багажному відділенні.

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