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Внаслідок обвалу даху крематорію в Індії загинуло щонайменше 25 осіб

Автор: Даша Харченко

Неподалік від індійської столиці Делі обвалився дах одного з крематоріїв. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 25 людей, ще кілька отримали поранення.

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Про це повідомляє India Today.

Трагедія сталася в окрузі Мураднагар штату Уттар-Прадеш на півночі Індії. Попередньо, дах обвалився через сильні опади.

За інформацією видання, дах крематорію завалився в той час, коли понад 25 людей сховалися біля будівлі від дощу. Більшість із них були родичами чоловіка, якого в той час кремували.

Нагадаємо, в результаті подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан загинули 14 людей. Ще 45 отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що вантажний автомобіль в'їхав в ринок сільськогосподарської продукції в китайській провінції Ганьсу. В результаті події загинули шестеро людей, ще 14 людей отримали поранення.

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