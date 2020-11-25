В Афганістані на тлі заяв про міжнародну допомогу прогриміли вибухи, 14 загиблих

Фото: Афганістан (flickr)

В результаті подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан загинули 14 людей. Ще 45 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Вибухнули дві бомби, заховані на узбіччі дороги на головному ринку в місті Баміан. Загинули 12 мирних жителів і двоє співробітників дорожньої поліції.

Серед 45 поранених були в основному люди з найближчого ресторану і магазинів.

Вибухи сталися в той день, коли міжнародне співтовариство пообіцяло допомогу Афганістану на конференції у Швейцарії. Десятки країн почали обіцяти допомогу Афганістану на мільярди доларів, сподіваючись, що мирні переговори, які нещодавно почалися між урядом і Талібаном, покладуть край війні майже двох десятиліть.

Раніше повідомлялося, що за 14 років бойових дій в Афганістані в середньому п'ять дітей щодня гинуть або отримують поранення. За весь цей час загинули або постраждали 26 тисяч дітей.

РБК-Україна писало, що новий виконуючий обов'язки глави Пентагону Крістофер Міллер заявив, що США залишаються відданими того, щоб завершити війну в Афганістані.