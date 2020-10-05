У Китаї вантажівка врізалася в ринок. Шестеро загиблих і 14 постраждалих

Фото: ДТП в Китаї (cgtn.com)

Вантажний автомобіль в'їхав в ринок сільськогосподарської продукції в китайській провінції Ганьсу. В результаті події загинули шестеро людей, ще 14 людей отримали поранення.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Це сталося в районі села Чабучжень в міському окрузі Динси. Водій з поки не встановленої причини втратив контроль над вантажівкою. Місцева влада встановлює обставини події.

П'ять осіб загинули на місці, шостий помер під час госпіталізації. З 14 постраждалих стан п'яти оцінюється як важкий.

Нагадаємо, у Маріуполі водій легкового автомобіля в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Також в селі Луково (Закарпатська область) водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя і врізався в автобусну зупинку.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпрі зіткнулися маршрутка і таксі, внаслідок чого постраждали двоє людей.